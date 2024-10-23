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Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da bir otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 23:16
  • Giriş: 23.10.2024 23:16
  • Güncelleme: 23.10.2024 23:17
Kaynak: AA
Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole yuvarlandı.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlanan araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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