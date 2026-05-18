Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da satırlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan satırlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 18.05.2026 12:54
  • Giriş: 18.05.2026 12:54
  • Güncelleme: 18.05.2026 12:59
Kaynak: AA
Adana'da satırlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan satırlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Doğankent Gazipaşa Mahallesi'ndeki sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Satırın kullanıldığı kavgada Suriye uyruklu Z.E'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol