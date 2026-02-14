Adana'da sel felaketi: 3 ilçenin yolu ulaşıma kapatıldı

Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, sağanak nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca bazı evlerde su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Tapan–Kozan kara yolunda ve Aladağ ilçesinde heyelan meydana geldi.

Bölgeyi son günlerde etkisi altına alan sağanak nedeniyle Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kar yolu, olası heyelan, su taşkını ve yol kayganlığı riskine karşı trafiğe kapatıldı.

YURTTAŞLARA UYARI

Yetkililer, yurttaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.

Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla ilgili gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda duyurulacağı bildirildi.

DERE TAŞTI YOL KAPANDI

Feke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bağdatlı–Süphandere arası dere yatağının debisi yükseldi.

Yoğun yağış nedeniyle dere yatağının taşmasıyla birlikte su altında kalan yol, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine kapatıldı.

Taşkın nedeniyle Gedikli, Kisenit, Gürümze ve Bahçecik mahallelerinin ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların durumu yakından takip edilirken, ekiplerin yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları alternatif güzergâhları kullanmaları ve dere yataklarına yakın bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TAPAN-KOZAN KARA YOLU HEYELAN

Feke'deki sağanağın ardından Tapan–Kozan kara yolunda heyelan meydana geldi.

Uğurlubağ köyü ile Şerifli köyü arasında yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları yolu kapattı. Saimbeyli Çeralan Mahallesi'nde de sel suları araçları sürükledi.

Aladağ ilçesinde ise yolda oluşan heyelandan dolayı yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.