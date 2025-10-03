Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Adana TAG Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolcuların tahliye edildiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 03.10.2025 08:20
  • Giriş: 03.10.2025 08:20
  • Güncelleme: 03.10.2025 08:25
Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Fotoğraf: AA

Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı civarında seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada otobüste bulunan yolcular araçtan tahliye edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ekipler can kaybının olmadığını bildirdi.

BirGün'e Abone Ol