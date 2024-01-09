Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğunu belirledi.

Ekipler, operasyon düzenledikleri ev ve iş yerinde, ruhsatsız 5 tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 2 bin 945 mermi buldu. Adreslerdeki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.