Adana'da silah ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde silah ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda otomobil içerisinde, çöp kutusunda ve buzdolabı üzerinde 1’i havalı tabanca 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),(DHA)