Ajans Haberleri
  • 01.10.2025 16:01
  • Giriş: 01.10.2025 16:01
  • Güncelleme: 01.10.2025 16:01
Kaynak: AA
Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abidin Taktaş (62) müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

