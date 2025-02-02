Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında Akarcalı Mahallesi'ndeki sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının katılmasıyla büyüyen kavgada, Yunus Tekin, Salih O. ve annesi Züleyha O. tabancayla vurularak, Hasan, Hüseyin, Süleyman ve Celal K. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastaneye kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki Yunus Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri tamamlanan Salih O. ile Hasan, Hüseyin, Süleyman ve Celal K. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Sedat T. ve kavgaya karışan Ahmet M'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.