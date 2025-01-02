Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, kaçan zanlı aranıyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Hakan Aksoy'a, bir kişi otomobilden silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksoy'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı aracı Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.