Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç hastanede öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancayla vurulan genç, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 3 Eylül'de kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından ateş açılan Mehmet Emin Çelik (16), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Çelik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çukurova Caddesi'nde 3 Eylül'de motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Emin Çelik'e (16), tabancayla ateş açılmıştı. Sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarpmıştı. Çelik, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.