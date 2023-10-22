Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Dadaloğlu Mahallesi'nde, Erkan Efe Dağoğlu (16), arkadaşlarıyla sokakta sohbet ettiği sırada bir kişi tabancayla ateş açtı.
Saldırıda ağır yaralanan Dağoğlu, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dağoğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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