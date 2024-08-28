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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 16:36
  • Giriş: 28.08.2024 16:36
  • Güncelleme: 28.08.2024 16:36
Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otogardaki yazıhanesinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Otogardaki yazıhanesinde bekleyen Cengiz Dündar'a (44), kask takan ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan Dündar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, motosikletle kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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