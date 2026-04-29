Adana'da sokakta yaşayan köpeği sopayla döven kişi gözaltına alındı

Adana’da bir işletmede bekçi olarak çalışan Mehmet K.’nin (41), tavuklarını yediği bahanesiyle sokak köpeğine sopayla vurduğu o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir işletmede bekçi olarak çalışan Mehmet K., beslediği tavukları yediği iddiasıyla bir sokak köpeğine sopayla saldırdı.

Şüphelinin köpeğe sopayla vurduğu o anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler, Mehmet K.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki ifade verme işlemi sürüyor.