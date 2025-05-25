Adana'da Solaklı Mahalle Merkezi açıldı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Solaklı Mahalle Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Çok amaçlı olarak bölge sakinlerine hizmet verecek Solaklı Mahalle Merkezi’nin açılışına Zeydan Karalar’ın yanı sıra; ilçe belediye başkanları, siyasiler, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve Solaklı halkı katıldı.

Zeydan Karalar törende; Solaklı, Doğankent ve Yunusoğlu’nun altyapı ve arıtma sorununun çözümü için de harekete geçtiklerini duyurdu.

"Devasa hizmetleri, alt geçit ve üst geçitleri çok kısa sürelerde inşa ederek halkın hizmetine sunduklarını" belirten Karalar, temelini attıkları Öğretmenler Bulvarı Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşağı’nın 3 ayda Adanalıların kullanımına açılacağını açıkladı.

"YENİ PROJELER İÇİN KARARLIYIZ"

Solaklı Mahalle Merkezi’ni iki kat olarak inşa ettiklerini belirten Karalar, Adana’da çok önemli işlere imza attıklarını ama hemşehrilerini yeni projeler ve hizmetlerle buluşturmaya kararlı olduklarını bildirdi.

Karalar, SGK borçları kesintisi ve vergi borçları kesintisi gibi zorlukların kendilerini halka hizmet yolunda durduramayacağını ifade ederek, bir yol açmasını, bir formül bulmasını bildiklerini kaydetti.

Millete hizmet ederken daima en iyisini yapmaya çalıştığını kaydeden Karalar, milletin parasını doğru kullanmak zorunda olduklarını ve halktan toplanan vergilerden oluşan parayı, halka hizmet yolunda en iyi şekilde yönettiklerini söyledi.

"ALTYAPI VE ARITMA İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

Bölgeye önemli miktarda yol yaptıklarını, mevcut dönemde bozuk yol bırakmayacaklarını belirten Karalar şunları söyledi: “Solaklı, Doğankent ve Yunusoğlu yerleşim birimlerinin altyapısını, arıtma tesislerini inşa etmek için 23 milyon euro kredi bulduk, projeyi yaptırdık. Yakında ihaleye çıkacağız ve bu üç güzel beldemizin arıtma ve altyapı tesislerini yapmak da bana nasip olacak inşallah.”

Konuşmaların ardından Solaklı Mahalle Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.