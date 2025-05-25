Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan kişiler kurtarıldı

Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden ve aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, bölgede gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Çayın karşısına geçemeyen gruptakilerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halatlar ve can simitlerinin yardımıyla mahsur kalanları çayın karşı tarafına geçirerek kurtardı.