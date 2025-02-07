Adana'da, suç örgütü liderine küfreden şahıs, evinin önünde öldürüldü

Adana'da, oturduğu apartmanın otoparkında aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün (6 Şubat) saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın otoparkına otomobilini park edip aracından indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Keçebaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keçebaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisini yakalamak için çalışması sürüyor.

Öte yandan Saltuk Buğra Keçebaş’ın daha öncede silahlı saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'ya yönelik, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" ifadelerini kullanarak bir video paylaştığı ortaya çıktı.