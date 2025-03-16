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Adana'da sucuk- ekmek dükkanı yandı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 10:41
  • Giriş: 16.03.2025 10:41
  • Güncelleme: 16.03.2025 10:41
Kaynak: DHA
Adana'da sucuk- ekmek dükkanı yandı

Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde sucuk- ekmek dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesi üzerinde bulunan sucuk- ekmek dükkanında çıktı. İddiaya göre, prizde unutulan çay makinesinin yangın çıkarması üzerine, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

İş yeri kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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