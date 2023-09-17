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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 14:24
  • Giriş: 17.09.2023 14:24
  • Güncelleme: 17.09.2023 14:24
Kaynak: AA
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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 1'i yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiyi kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkardı.

Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

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