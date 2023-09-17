Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 1'i yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.
Kazayı gören çevredekiler, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiyi kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkardı.
Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.