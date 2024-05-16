Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün saat 15.30 sıralarında girdiği sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın isimli çocuğun cansız bedeni bulundu.

Adana'da sulama kanalına düşen Muhammet Şerif Aras'ın cansız bedeni bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında PTT Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı.

Saatler süren arama çalışmasında kanala düşen çocuğa ulaşılmadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi.

SUYA DÜŞTÜĞÜ NOKTADAN UZAKTA BULUNDU

Polis, kanala düşen çocuğun 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras olduğunu belirledi. Kanala verilen suyun kesilmesiyle Aras'ın cansız bedeni, kanala düştüğü noktanın birkaç kilometre uzağında yosunlara takılmış halde yakınları tarafından bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine Aras'ın cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından kanaldan çıkarıldı.

Aras'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.