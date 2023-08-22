Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğu kayboldu

Adana'da ayağını yıkarken sulama kanalına düşen kız çocuğu aranıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının kıyısına gelen 15 yaşındaki Suriyeli Yaprak Halit, ayağını yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Büro Amirliği ekipleri, suda kaybolan kız çocuğunun bulunması için çalışma yaptı.

Halit'in yakınları da sulama kanalı kıyısında gezerek kız çocuğunu arama çalışmalarına destek verdi.

Arama çalışmasını tamamlayan ekipler, DSİ'nin suyu kesmesinin ardından faaliyetlerine devam edecek.