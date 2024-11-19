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Adana'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 07:28
  • Giriş: 19.11.2024 07:28
  • Güncelleme: 19.11.2024 07:28
Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla yaralı sürücü kanaldan çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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