Adana'da sulama kanalına giren kişiden haber alınamıyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren yabancı uyruklu İ.İ. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı.

  • 18.04.2026 18:09
  • Güncelleme: 18.04.2026 18:12
Kaynak: AA
Adana'da girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, yabancı uyruklu İ.İ, girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gencin bulunması için Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının da katılımıyla çalışma başlatıldı.

