Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu Feryat Nasır (11), Sümbül Caddesi'nde oyun oynarken suya düşen bisikletini çıkarmak amacıyla sulama kanalına girdi.

Bu sırada kardeşinin suda çırpındığını gören Beşir Nasır (13), sulama kanalına atladı.

Suda çırpınan iki kardeşten Beşir'i bölgedeki vatandaşlar sudan çıkardı, Feryat ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.

Kanalda arama yapan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Günün ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına yeniden başlanacağı öğrenildi.