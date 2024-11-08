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Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Adana'da sulama kanalındaki akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Güncel
  • 08.11.2024 08:50
  • Giriş: 08.11.2024 08:50
  • Güncelleme: 08.11.2024 08:54
Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: AA

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Merkez Yüreğir Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde, dün, kardeşiyle girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında kapıldığı akıntıda kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Bedir'i bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir ve 13 yaşındaki Ahmet Bedir, Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde girdikleri DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılmıştı.

Olay yerinden geçerken çevredekilerin yardım istediği 32 yaşındaki İsa Aslan girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i kurtarmış, Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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