Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, dün, DSİ'ye ait sulama kanalında elini yıkamak isterken düşerek kaybolan Burak Alper Bingül isimli çocuğun cansız bedeni bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dün düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Yalmanlı Mahallesi'nde dün elini yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına eğildikten sonra iddiaya göre düşüp kaybolan Burak Alper Bingül'ü (17) arama çalışmaları devam etti.

Akkapı Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sudan çıkardığı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çıkarılan cesedin Burak Alper Bingül'e ait olduğu tespit edildi.

Sudan çıkartılan Bingül'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.