Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da sulama kanalında kaybolan 18 yaşındaki Mecid Barho'nun cansız bedenine bulundu.
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
Güzelevler Mahallesi'nde dün düştüğü kanalda kaybolan 18 yaşındaki Mecid Barho'yu arama çalışmaları devam etti.
Çalışmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Alihocalı Mahallesi'nde gencin cansız bedenine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine giden aile üyeleri gözyaşı döktü.
Sudan çıkartılan Barho'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.