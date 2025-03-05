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Adana'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

Adana Seyhan'da, bir sulama kanalındaki köprü altında 20 yaşındaki H.E.Ç.’nin cansız bedeni bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak incelemelerle netleşecek.

Güncel
  • 05.03.2025 11:12
  • Giriş: 05.03.2025 11:12
  • Güncelleme: 05.03.2025 11:15
Kaynak: İHA
Adana'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
Fotoğraf: İHA

Adana’da sulama kanalındaki köprü altında 20 yaşındaki bir şahıs tabanca ile başından vurularak ölmüş halde bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde yürüyen vatandaşlar Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Polisin incelemesinden başından vurulduğu anlaşılan H.E.Ç.(20)’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak incelemeyle belirleneceği öğrenildi.

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