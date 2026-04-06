Adana'da şüpheli ölüm: Gölette kadına ait ceset bulundu

Adana’da Kürebeli Göleti'nde bir kadının cansız beden bulundu. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Bahar Aksüt olduğu tespit edildi.

Üzerinde bıçak yaraları olduğu belirlenen Aksüt'ün cenazesi Adana Adli Tip Kurumu morguna götürüldü.

Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası’nda hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, 30’lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.