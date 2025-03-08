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Adana'da takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.03.2025 21:22
  • Giriş: 08.03.2025 21:22
  • Güncelleme: 08.03.2025 21:22
Kaynak: AA
Adana'da takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı cip, Saimbeyli-Feke kara yolunda takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İ.A. (19), B.A. (39), H.K. (39), K.V. (6), S.Ü. (32) ve C.K. (34), sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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