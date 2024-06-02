Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Kaynak: DHA
Adana’da termemotreler 40 dereceyi gösterince halk parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, bazıları da banklarda uyudu.
Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava sıcaklığını 36 derece olarak ölçtüğü kentte, termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterdi.
Cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkanlar parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı.
Yüksek sıcaklıkta sokaktaki hayvanlar da gölgeliklere gitti, kuşlar su birikintileri yanına geldi.