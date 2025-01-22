Adana'da TIR'da kaçak 100 cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: AA
Adana'da TIR'da kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri TIR'ı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'ndaki kontrol noktasında durdurdu.
TIR'ın dorsesinde gizli bölme oluşturulduğunu belirleyen ekipler, buradaki incelemede kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara buldu.
Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.