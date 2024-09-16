Adana'da TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Adana'da TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı TIR ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.