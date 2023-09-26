Adana'da TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Emircan Zorlu (20) idaresindeki 01 APY 811 plakalı motosiklet, İncirlik Hürriyet Mahallesi Girne Bulvarı'nda Çiğdem U. yönetimindeki 34 DL 0155 plakalı TIR'ın altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosiklet sürücüsü Zorlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Zorlu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla TIR'ın altından çıkarıldı.
TIR'ın sürücüsü Çiğdem U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.