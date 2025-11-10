Adana'da tır ve bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, tır ve bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muharrem Delibaş (25) yönetimindeki 01 AHK 968 plakalı otomobil, Adana-Pozantı kara yolunda önce sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ACK 958 plakalı tıra, ardından da ters yöne girip bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan Delibaş, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalesinin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Delibaş, yaşamını yitirdi.