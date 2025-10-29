Adana'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tırın altına giren otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.