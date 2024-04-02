Adana'da tırda samanların arasına gizlenmiş 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da bir tırda samanların arasına gizlenmiş 305 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Polis, "Uzi" ve "Hulk" isimli narkotik köpeklerin de desteğiyle saman yüklü tırda arama yaptı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine boşaltılan samanların arasına gizlenmiş 12 çuvalda 305 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Bilen Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.