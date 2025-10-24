Adana'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ceyhan-Kozan kara yolu Mercimek Mahallesi mevkisinde, M.T idaresindeki 27 ALT 161 plakalı tır, karşı yönden gelen Üzeyir Turhan'ın (56) kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü M.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.