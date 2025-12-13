Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü hastanede öldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Havutlu Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda 4 Aralık'ta kullandığı otomobille park halindeki kamyonet ve bir iş yerinin duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çınar Kazan idaresindeki otomobil, park halindeki kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarpmıştı. Kazan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Bünyamin Serin (15) hastaneye kaldırılmış, Serin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.