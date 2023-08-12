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Adana'da üç gündür kayıp Rahşan Dursun ölü bulundu

Adana'da 3 gündür kayıp olarak aranan Rahşan Dursun isimli kadın, sulama kanalında ölü bulundu.

Kadın
  • 12.08.2023 11:31
  • Giriş: 12.08.2023 11:31
  • Güncelleme: 12.08.2023 11:38
Kaynak: AA
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Adana'da üç gündür kayıp Rahşan Dursun ölü bulundu

Adana'da yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kadının, sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde yürüyenler, sulama kanalında ceset olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla takıldığı köprü iskelesinden çıkarılan cansız bedenin, yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 46 yaşındaki Rahşan Dursun'a ait olduğu belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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