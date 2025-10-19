Giriş / Abone Ol
Adana'da uçuruma yuvarlanan cipteki karı koca öldü

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 22:17
  • Giriş: 19.10.2025 22:17
  • Güncelleme: 19.10.2025 22:17
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipteki karı koca yaşamını yitirdi.

Fındıklı Mahallesi Çetinlik mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtaki O.A. ve eşi E.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler incelemelerin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

