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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 02.12.2023 11:42
  • Giriş: 02.12.2023 11:42
  • Güncelleme: 02.12.2023 11:42
Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi ve merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 22,29 gram esrar, 0,92 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu etkili 3 hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.T. ve Y.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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