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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 10:39
  • Giriş: 03.09.2023 10:39
  • Güncelleme: 03.09.2023 10:40
Kaynak: AA
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 222,82 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ekipler, Onur ve Sümer mahallelerindeki ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde 222,82 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri, zanlılar Abdullah K. (22), Berat İ. (27) ve Burak A'yı (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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