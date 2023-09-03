Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 222,82 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Ekipler, Onur ve Sümer mahallelerindeki ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde 222,82 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Polis ekipleri, zanlılar Abdullah K. (22), Berat İ. (27) ve Burak A'yı (34) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.