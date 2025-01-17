Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.
Ekipler, firari 7 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhuriyet savcılığının, dün 27 zanlı hakkında yakalama kararı vermesinin ardından özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 20'si yakalanmıştı.
Operasyonda 552 gram sentetik uyuşturucu, 408 uyuşturucu etkili hap, 8 gram esrar, 2 gram eroin ve 3 hassas terazi ele geçirilmişti.