Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla adliyeye götürülen kişi intihar etti

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla adliyeye götürülen kişi, 3’üncü kattan merdiven boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi. 35 yaşındaki Oktay Güleryüz'ün cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan şüpheli, yargılanmak üzere getirildiği adliyede, kelepçeli halde güvenlik güçlerinden kurtularak 3’üncü kattan merdiven boşluğuna atlayarak intihar etti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvar’ındaki adliyede meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Güleryüz (35) polis tarafından narkotik suçundan yakalandı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde duruşmaların devam ettiği sırada Güleryüz, kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3’üncü kattan merdiven boşluğuna atladı. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri Güleryüz’ün öldüğünü belirledi.

Güleryüz’ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.