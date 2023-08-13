Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Adana polisinin sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik yaptığı çalışmada gözaltına alınan 5 şüpheliden, 2’si tutuklandı.

Yapılan aramalarda 969 uyuşturucu hap, 128,55 gram esrar, 47,06 gram metamfetamin, 13,45 gram bonzai, 840 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narakotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen Muhammed H., Servet Ç., Cuma B., Abdullah İ. ve Rabia K.’nin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde ve üst aramasında 969 uyuşturucu hap, 128,55 gram esrar, 47,06 gram metamfetamin, 13,45 gram bonzai, 840 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed H. ile Servet Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.