Adana'da uyuşturucu ve silah bulunan ofisteki 1 kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirilen ofisteki 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Mestanzade Mahallesi'ndeki bir ofise operasyon düzenledi.

Ofiste yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 363 gram esrar, 6 uyuşturucu etkili hap, 0,67 gram kokain, hassas terazi, pompalı tüfek ve bu silaha ait 8 kartuş bulundu.

Narkotik ekipleri, ofisteki Baran B'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.