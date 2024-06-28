Adana'da uzman çavuş Gökhan Çelik, evli olduğu kadını öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde uzman çavuş Gökhan Çelik isimli erkek, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran evli olduğu Hatice Çelik isimli kadını öldürdü, yanında bulunan eniştesi Murat Akdöker'i yaraladı. Gökhan Çelik'in Hatice Çelik'e saldırdığı sırada yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği 2 kişi daha yaralandı.

Adana'da uzman çavuş Gökhan Çelik (27), otomobilde tartıştığı evli olduğu Hatice Çelik’i (29) kaçmaya çalışırken tabancayla vurarak öldürdü; Çelik'in yanındaki eniştesi Murat Akdöker’i ve yolda yürüyen 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı evli olduğu uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı.

Gökhan Çelik'in silahla saldırması nedeniyle Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Daha sonra Gökhan Çelik, tabancasıyla teş ederek Hatice Çelik'i öldürdü. Ardından da Hatice Çelik'in yanında bulunan eniştesi Murat Akdöker’i vurdu.

Olay sırasında yoldan geçen 2 kişe kurşun isabet etti.

BACAĞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ, KAÇTI

Hatice Çelik’in eniştesi Murat Akdöker ile seken kurşunlarla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Akdöğer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçarken polislerin bacağından yaraladığı Gökhan Çelik'i arama çalışaması başlatıldı.