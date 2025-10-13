Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 13.10.2025 12:50
  • Giriş: 13.10.2025 12:50
  • Güncelleme: 13.10.2025 12:51
Kaynak: AA
Adana'da yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.

Pozantı ve Niğde'nin Ulukışla ilçesi arasındaki Şekerpınarı mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan öğretmen ve fotoğrafçı Murat Özkan, kayalıkların arasındaki patikada ilerlerken bir grup yaban keçisiyle karşılaştı.

Şaşkınlık yaşayan Özkan, fotoğrafladığı keçilerin yiyecek aradığı anları da görüntüledi.

Özkan, keçileri doğal yaşam alanlarında görmenin kendisi için şans olduğunu belirterek, "Doğanın bize sunduğu bu güzellikleri korumak hepimizin görevi." dedi.

BirGün'e Abone Ol