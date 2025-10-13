Adana'da yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.

Pozantı ve Niğde'nin Ulukışla ilçesi arasındaki Şekerpınarı mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan öğretmen ve fotoğrafçı Murat Özkan, kayalıkların arasındaki patikada ilerlerken bir grup yaban keçisiyle karşılaştı.

Şaşkınlık yaşayan Özkan, fotoğrafladığı keçilerin yiyecek aradığı anları da görüntüledi.

Özkan, keçileri doğal yaşam alanlarında görmenin kendisi için şans olduğunu belirterek, "Doğanın bize sunduğu bu güzellikleri korumak hepimizin görevi." dedi.