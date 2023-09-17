Adana'da yakalanan 17 IŞİD üyesinin 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'da yakalanan 17 IŞİD üyesinden 5'inin tutuklandığını, 12'sinin serbest bırakıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, 23 adreste yapılan aramalarda, el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.

Güncel 17.09.2023 16:33 Giriş: 17.09.2023 16:33

Güncelleme: 17.09.2023 17:01 Kaynak: DHA

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