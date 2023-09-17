Adana'da yakalanan 17 IŞİD üyesinin 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'da yakalanan 17 IŞİD üyesinden 5'inin tutuklandığını, 12'sinin serbest bırakıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, 23 adreste yapılan aramalarda, el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 12'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Adana'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyona ilişkn açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 23 adreste 17 kişinin yakalandığını ifade ederek el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.
"Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildi."
ADANA’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA 1️⃣7️⃣ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 17, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü #Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 1️⃣7️⃣ DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5️⃣’i tutuklandı, 1️⃣2️⃣’si hakkında Adli Kontrol… pic.twitter.com/BYzWCpIUtW