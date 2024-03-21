Adana'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, elektrikli bisiklet ve 2 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 18 Mart'ta Cemal Ö'ye ait elektrikli bisiklet ile Ali İhsan K. ve Özcan D'ye ait motosikletler sokakta park halindeyken çalındı.
Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri belirlenen zanlılardan Abdurrahman D. (35) Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir sokakta, Hüseyin B. (24) de Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde yakalandı.
Çalınan elektrikli bisiklet de bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan Hüseyin B'nin çaldığı elektrikli bisikletle sokakta ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.